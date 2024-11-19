ФСБ задержала двоих подозреваемых в подрыве авто офицера в Севастополе

Российские силовики задержали мужчину и женщину, подозреваемых в подрыве автомобиля в Севастополе. В результате этих действий погиб начальник штаба — первый замкомандира Азовского военно-морского района Черноморского флота.
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