Посольство РФ: данных о гражданах России, пострадавших в Израиле, нет

Подтвержденной информации о гражданах России, которые пострадали или пропали без вести в результате обострения конфликта между Израилем и Палестиной, нет, заявили в посольстве РФ в Израиле, 9 октября сообщает ТАСС.
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