🛠 «Кто возместит утрату телевизора воспитателю с детьми?»: Аксёнов раскритиковал чиновников Феодосии за затянувшийся ремонт крыши многоэтажки Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал работу чиновников Феодосии, которые затягивают ремонт крыши многоквартирного дома.
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