Почему вернули обязательную продажу валюты и спасет ли это рубль. Обзор Банки.ру

Почему власти сделали продажу валюты обязательной, разбираются «Ведомости». Сообщение о переходе на обязательную продажу экспортной выручки для многих чиновников и бизнеса оказалось неожиданным, хотя и было в целом предсказуемым.
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