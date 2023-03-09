Прогноз на бой Волков — Романов на UFC Fight Night 221 (Vegas 71): коэффициенты на второй бой, кто победит 12 марта

В ночь с 11 на 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC Fight Night 221 или UFC Vegas 71, где в со-главном событии вечера пройдет поединок топовых тяжеловесов – Александром Волковым и Александром Романовым.
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