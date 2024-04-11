«Никак экономически завоз мигрантов, особенно из Средней Азии, не обусловлен». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на Международном юридическом форуме в Петербурге: «Года три назад я был с официальным визитом в Узбекистане.
В Россию со своей родины едет никому там ненужная безбашенная молодёжь
Комментарии
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widgmailru гуськов
в Ижевске главузбек вызвал директора и повелел ему платить узбякам в 6 (ШЕСТЬ) раз больше чем местным... как у себя в кишлаке скомандовал...
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15 час.
Наталья Политова
Всё верно, только вот Бастрыкину тоже неплохо бы "изучать русского языка"!
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11 час.
Бурят Бурятов
Закрыть и максимально усложнить раздачу гражданства для жителей средней Азии не славян,
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3 час.
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