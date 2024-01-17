Вдохновившийся советским фальшивомонетчиком рецидивист напечатал миллионы рублей

Рецидивист из Белгорода сел на 3,5 года за печать фальшивых денег на 25 млн руб Белгородский районный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы местного жителя за печать поддельных денег на 25 миллионов рублей, вдохновившись примером советского фальшивомонетчика Виктора Баранова.
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