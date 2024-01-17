FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    Болеют реже, потому как дохнут сразуПочему вегетариан...
  • Sergio Myn
    Старая, страшная особа - Кудрявцева...«Старая, страшная...
  • Елена Бреслова
    а как бы выразить соболезнования замерзающему Подмосковью? слабо? вздрючить за это Хуйснуллина и Мишустина и уже реши...Путин выразил соб...

Вдохновившийся советским фальшивомонетчиком рецидивист напечатал миллионы рублей

Вдохновившийся советским фальшивомонетчиком рецидивист напечатал миллионы рублей

Рецидивист из Белгорода сел на 3,5 года за печать фальшивых денег на 25 млн руб Белгородский районный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы местного жителя за печать поддельных денег на 25 миллионов рублей, вдохновившись примером советского фальшивомонетчика Виктора Баранова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх