Вдохновившийся советским фальшивомонетчиком рецидивист напечатал миллионы рублей

Рецидивист из Белгорода сел на 3,5 года за печать фальшивых денег на 25 млн руб Белгородский районный суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы местного жителя за печать поддельных денег на 25 миллионов рублей, вдохновившись примером советского фальшивомонетчика Виктора Баранова.