Всем известна народная мудрость: «Не родись красивой, а родись счастливой». Но почему нельзя иметь и то, и другое? Действительно, внешняя привлекательность не является гарантией построения гармоничных отношений и удачного замужества.
Почему красивые девушки чаще всего несчастны в личной жизни
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ВС
Вадим Скоробогатов
Красивые чаще всего страдают высокомерием,Меркантильностью...ГОНОРОМ....А это не АЙС...
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9 час.
Владимир Петров
Красивых прочти всегда хотят уроды. Нередко добиваются их: вспомним бандитских подруг-моделей. Мерзкие упыри тешатся с чудесными девушками, а потом их бьют, ломают, убивают... Убивают красоток и вместе с их бандитами. Простые парни часто упускают красивых девушек, потому что ничего не могут предложить им кроме пылких объятий и жаркого секса... Не всем этого достаточно.
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
У нас в городе жила необыкновенная красавица. Ее звали Татьяна. Когда она шла по улице , не только молодые ребята оборачивались на нее посмотреть, но и молодые девушки и старые бабки удивленно на нее глазели ! Смешно было наблюдать , как одновременно три бабки оборачивались на улице , чтобы посмотреть в след этой удивительной девушке! Стоило большого труда с ней познакомиться и начать встречаться... Несколько раз так получалось , что нас поздно ночью с этой девушкой останавливала милиция. И каждый раз , когда эта волшебная девушка подходила к милиционерам , и красоту ее лица в свете фонарей видели служители закона ... Милиционеры почему -то начинали заикаться и конфузиться... Один раз мы с этой девушкой сидели на лавочке , на небольшом аэродроме областного городка... Девушка жила недалеко от аэродрома. Это было как раз после первых случаев захватов самолетов в СССР... Из темных кустов выскочил серьезный дядя * в штатском* и подошел к нашей лавочке ... - Вы что тут делаете? Девушка поднялась навстречу *штатскому* : - Мы тут сидим, - красавица улыбнулась мрачному служивому и взглянула на него огромными бездонными глазами , похожими на ослепительные прожекторы звездолета. И военный сразу растаял , заулыбался и даже извинился , что побеспокоил парочку. Красота страшная сила. Она - волшебный Дар , Поцелуй Бога за какой -то Подвиг в одной из прошлых жизней...
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3 час.
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