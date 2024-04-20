Почему красивые девушки чаще всего несчастны в личной жизни

ВА

Владимир Акулов

У нас в городе жила необыкновенная красавица. Ее звали Татьяна. Когда она шла по улице , не только молодые ребята оборачивались на нее посмотреть, но и молодые девушки и старые бабки удивленно на нее глазели ! Смешно было наблюдать , как одновременно три бабки оборачивались на улице , чтобы посмотреть в след этой удивительной девушке! Стоило большого труда с ней познакомиться и начать встречаться... Несколько раз так получалось , что нас поздно ночью с этой девушкой останавливала милиция. И каждый раз , когда эта волшебная девушка подходила к милиционерам , и красоту ее лица в свете фонарей видели служители закона ... Милиционеры почему -то начинали заикаться и конфузиться... Один раз мы с этой девушкой сидели на лавочке , на небольшом аэродроме областного городка... Девушка жила недалеко от аэродрома. Это было как раз после первых случаев захватов самолетов в СССР... Из темных кустов выскочил серьезный дядя * в штатском* и подошел к нашей лавочке ... - Вы что тут делаете? Девушка поднялась навстречу *штатскому* : - Мы тут сидим, - красавица улыбнулась мрачному служивому и взглянула на него огромными бездонными глазами , похожими на ослепительные прожекторы звездолета. И военный сразу растаял , заулыбался и даже извинился , что побеспокоил парочку. Красота страшная сила. Она - волшебный Дар , Поцелуй Бога за какой -то Подвиг в одной из прошлых жизней...