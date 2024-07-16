Обвинение запросило 22 года фигуранту дела о захвате заложников в СИЗО

Государственный обвинитель потребовал для Малика Гандалоева, одного из участников захвата заложников в ростовском СИЗО, 22 года лишения свободы по делу об участии в "Исламском государстве"*, а также изготовлении и хранении взрывчатки, сообщает ТАСС.
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