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Мировое обозрение

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Фон дер Ляйен предложила направить сбережения с банковских счетов европейцев на нужды экономики ЕС (ВИДЕО)

Фон дер Ляйен предложила направить сбережения с банковских счетов европейцев на нужды экономики ЕС (ВИДЕО)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сбережения европейцев «ленивыми». Речь идет о €10 трлн, которые лежат на банковских депозитах домохозяйств.

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