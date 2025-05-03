В Приморском округе произошёл крупный травяной пожар

Сегодня в окрестностях деревни Большое Тойнокурье Приморского округа горит трава.Как сообщает региональное управление МЧС, на месте происшествия работают сотрудники пожарно-спасательных частей № 71 и № 75.
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