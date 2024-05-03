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Кто на свете всех тупее?

Кто на свете всех тупее?

Можете представить себе человека, приходящего в неописуемый восторг каждый раз, когда ему дают взаймы? Тут всплывают сразу несколько обстоятельств, обращающих на себя внимание.

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Комментарии
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ЖИГА жига
МАЙДАУНИЗМ ЗАРАЗЕН И ОПАСЕН... БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ЛЮДИ
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30 мин.
ЖИГА жига
МАЙДАУНИЗМ ЗАРАЗЕН И ОПАСЕН... БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ЛЮДИ
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28 мин.
Natalija Osminina
Конечно, я умная. А ты -тупой, потому что к женщине обращаешься в мужском роде. Так что ответ на вопрос, стоящий в названии статьи, найден. Вот кто на свете всех тупее- Сергей Киселев)))
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18 мин.

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