Можете представить себе человека, приходящего в неописуемый восторг каждый раз, когда ему дают взаймы? Тут всплывают сразу несколько обстоятельств, обращающих на себя внимание.
Кто на свете всех тупее?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЖИГА жига
МАЙДАУНИЗМ ЗАРАЗЕН И ОПАСЕН... БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ЛЮДИ
Ответить
30 мин.
ЖИГА жига
МАЙДАУНИЗМ ЗАРАЗЕН И ОПАСЕН... БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ЛЮДИ
Ответить
28 мин.
Natalija Osminina
Конечно, я умная. А ты -тупой, потому что к женщине обращаешься в мужском роде. Так что ответ на вопрос, стоящий в названии статьи, найден. Вот кто на свете всех тупее- Сергей Киселев)))
Ответить
18 мин.
Свежие комментарии