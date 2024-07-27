Красноярка съездила в Дагестан после теракта и поделилась впечатлениями

Среди туристических направлений все большую популярность набирает Дагестан. Регион манит водопадами, горами и местным колоритом, но после происшествия в Дербенте многие отказываются от идеи провести отпуск в республике.
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