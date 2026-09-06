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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мостовой – значимая фигура в нашем футболе, игрок хорошего уровня. У него есть мотивация, другое дело, на какой позиции «Локо» его использует». Семин об аренде Андрея

Бывший тренер « Локомотива » Юрий Семин высказался о трансфере Андрея Мостового. Полузащитник « Зенита » перешел в московский клуб на правах аренды до конца сезона-2026/27.

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