В Буинском районе по нацпроекту построят первый в республике ветропарк

В Буинском районе начнется проектирование первого ветропарка республики мощностью 300 МВт. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на коллегии, подчеркнув, что проект является одной из важных задач в рамках нового национального проекта в сфере энергетики.