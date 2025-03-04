В Буинском районе по нацпроекту построят первый в республике ветропарк

В Буинском районе начнется проектирование первого ветропарка республики мощностью 300 МВт. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на коллегии, подчеркнув, что проект является одной из важных задач в рамках нового национального проекта в сфере энергетики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии