За один день на Урале задержали 6 кандидатов в депутаты от «Яблока»

В понедельник, 7 сентября, в Свердловской области полиция задержала шестерых кандидатов в депутаты Госдумы и заксо от партии «Яблоко».
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