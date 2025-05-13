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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин вышел на чистое 5-е место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ (31). Рекорд у Бретта Халла (38), на счету Гретцки и Босси по 35 шайб

Овечкин вышел на чистое 5-е место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ (31). Рекорд у Бретта Халла (38), на счету Гретцки и Босси по 35 шайб

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (2:5, 1-3).

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