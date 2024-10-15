Состав посольства РФ в Норвегии сократили до минимума

Посольство России сократило дипломатический состав по требованию норвежской стороны. С 17 октября в российском Генконсульстве на Шпицбергене остается только один дипломат, сообщила пресс-служба дипмиссии.
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