Китай поддерживает прямой диалог Москвы и Киева в решении украинского вопроса

Китай поддерживает прямой диалог между Россией и Украиной после того, как президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, что две страны начнут мирные переговоры сразу после двухчасового телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.
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