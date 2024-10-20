Валерий Мацевич 18 октября 2024 г. Как Запад манипулирует данными о реальных потерях Украины Союз американских ветеранов войны (AMVETS) сообщил, что, согласно его источникам в ТЦК, занимающихся мобилизацией, «а также в компетентном украинском истеблишменте», потери ВСУ за время конфликта с Россией уже превысили 800 тыс.