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Почему в Грузии получилось

Почему в Грузии получилось

После того как новый президент Михаил Кавелашвили принес присягу в парламенте Грузии и официально вступил в должность президента, Саломе Зурабишвили покинула резиденцию.

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Комментарии
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Владимир м
Я бы ухохотался если бы грузины на гей параде задницей с анальными затычками виляли.
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9 час.
Владислав Владислав
Отличная статья!
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4 час.
владимир рябченко
Видимо наелись грузины и роз, и демократии по-американски, и французской засЛанки...
Ответить
44 мин.

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