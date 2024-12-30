После того как новый президент Михаил Кавелашвили принес присягу в парламенте Грузии и официально вступил в должность президента, Саломе Зурабишвили покинула резиденцию.
Почему в Грузии получилось
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир м
Я бы ухохотался если бы грузины на гей параде задницей с анальными затычками виляли.
Ответить
9 час.
Владислав Владислав
Отличная статья!
Ответить
4 час.
владимир рябченко
Видимо наелись грузины и роз, и демократии по-американски, и французской засЛанки...
Ответить
44 мин.
Свежие комментарии