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Царьград

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Депутат Госдумы Толмачев ответил Галкину* на критику Лепса и Газманова

Депутат Госдумы Толмачев ответил Галкину* на критику Лепса и Газманова

Беглый артист возмутился, что коллеги по сцене не высказались об атаке ВСУ на Курскую область.Бежавший из России супруг Аллы Пугачёвой и некогда популярный комик Максим Галкин* недавно вновь напомнил о себе, выступив с критикой ряда русских артистов.

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