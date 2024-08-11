Депутат Госдумы Толмачев ответил Галкину* на критику Лепса и Газманова

Беглый артист возмутился, что коллеги по сцене не высказались об атаке ВСУ на Курскую область.Бежавший из России супруг Аллы Пугачёвой и некогда популярный комик Максим Галкин* недавно вновь напомнил о себе, выступив с критикой ряда русских артистов.