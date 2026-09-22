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Царьград

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Бастрыкин контролирует дело о падении подростка в верёвочном парке в Подмосковье

Бастрыкин контролирует дело о падении подростка в верёвочном парке в Подмосковье

Под Солнечногорском школьник сломал позвоночник при падении с высоты в верёвочном парке.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после падения подростка в подмосковном экстрим-парке.

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