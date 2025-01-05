Гендиректора "Княгининской швейной фабрики" перевели под домашний арест

Директор "Княгининской швейной фабрики" Александр Свистунов переведен под домашний арест. Его подозревают в даче взятки экс-чиновнику Минобороны РФ Владимиру Демчику в 2017 году в размере 4 миллиона рублей в рамках госконтракта.
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