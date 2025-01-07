Путин встретил Рождество среди участников и ветеранов СВО

Служба прошла в храме на Поклонной горе в Москве.фото: kremlin.ruПрезидент России Владимир Путин встретил Рождество, 7 января, в окружении семей, с которыми встречался в прошлом году, среди них были участники, ветераны специальной военной операции (СВО), а также волонтеры.