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Путин встретил Рождество среди участников и ветеранов СВО

Путин встретил Рождество среди участников и ветеранов СВО

Служба прошла в храме на Поклонной горе в Москве.фото: kremlin.ruПрезидент России Владимир Путин встретил Рождество, 7 января, в окружении семей, с которыми встречался в прошлом году, среди них были участники, ветераны специальной военной операции (СВО), а также волонтеры.

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