Директор «Моссада»: Мы готовы нанеси удар в самое сердце Тегерана

Продолжается противостояние и взаимные угрозы между Израилем и Ираном. Ситуация в значительной степени накалилась ещё и на после того, как Иран при посредничестве Китая подписал соглашение с Саудовской Аравией, что было крайне негативно воспринято властями как Израиля, так и США.