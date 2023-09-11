Директор «Моссада»: Мы готовы нанеси удар в самое сердце Тегерана

Продолжается противостояние и взаимные угрозы между Израилем и Ираном. Ситуация в значительной степени накалилась ещё и на после того, как Иран при посредничестве Китая подписал соглашение с Саудовской Аравией, что было крайне негативно воспринято властями как Израиля, так и США.
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