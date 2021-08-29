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Найден способ ускорить работу старых iPhone

Найден способ ускорить работу старых iPhone

В Китае представлены данные подтверждающие повышение скорости работы смартфонов iPhone при смене региона использования на Францию.

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