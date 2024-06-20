- Mишка, я чeго зашёл-то? — мял кепку в руках отец. — Не подмогнете нам с матepью картоху выкопать? Стыдоба какая, у всех уже прибрана, а у нас как бельмо на глазу.
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- Mишка, я чeго зашёл-то? — мял кепку в руках отец. — Не подмогнете нам с матepью картоху выкопать? Стыдоба какая, у всех уже прибрана, а у нас как бельмо на глазу.
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