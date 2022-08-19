Самодельную карусель заменили на современную детскую площадку в Уссурийске

В Уссурийске на улице Мурзинцева, 2а, благодаря программе инициативного бюджетирования "Твой проект" появилась детская площадка.
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