На ПМЭФ обсудили новые медиа

На ПМЭФ-2024 гендиректор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян принял участие в сессии «Новые медиа многополярного мира», обсуждая развитие российских видеоплатформ и стриминговых сервисов в условиях отсутствия западных аналогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии