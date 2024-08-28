В ВСУ сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Сумской и Харьковской областях

В Сумской и Харьковской областях повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).