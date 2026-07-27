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«Украина потеряет свои западные территории»: Путин «ответил» президенту Казахстана на предложение о «заморозке» войны

«Украина потеряет свои западные территории»: Путин «ответил» президенту Казахстана на предложение о «заморозке» войны

Путин заявил о неизбежной утрате Украиной западных территорий Кремлин ру Президент РФ напомнил, что Москва была единственным гарантом территориальной целостности Украины.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
На Западе услышали слова о том, что Западная Украина не рассматривается Россией на предмет присоединения. Как вариант - &quot;расчленение&quot; Украины по примеру Югославии. При этом за Россией останется Крым, Донбасс и земли Новороссии (в каких-то границах). А остальные области пусть сами решают со своим &quot;независимым&quot; статусом.
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1 м.
НА
Нуртаза Абдуллаев
Да. Все мое пребывание в этом мире просто не представляемо, вне единого государства, которое развалили с нашим участием. Просто не нахожу слов данной истории...Лично продолжаю жизнь в едином многонациональном сообществе.
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1 м.
Дмитрий Литаврин
Чо Путин вечно скачет вокруг этого Токаева?! Севером и дальним Востоком лучше бы, наконец, занялся! Они нам ещё за советские города и русских людей не ответили!
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1 м.