Путин заявил о неизбежной утрате Украиной западных территорий Кремлин ру Президент РФ напомнил, что Москва была единственным гарантом территориальной целостности Украины.
«Украина потеряет свои западные территории»: Путин «ответил» президенту Казахстана на предложение о «заморозке» войны
Комментарии
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Игорь Кузнецов
На Западе услышали слова о том, что Западная Украина не рассматривается Россией на предмет присоединения. Как вариант - "расчленение" Украины по примеру Югославии. При этом за Россией останется Крым, Донбасс и земли Новороссии (в каких-то границах). А остальные области пусть сами решают со своим "независимым" статусом.
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1 м.
НА
Нуртаза Абдуллаев
Да. Все мое пребывание в этом мире просто не представляемо, вне единого государства, которое развалили с нашим участием. Просто не нахожу слов данной истории...Лично продолжаю жизнь в едином многонациональном сообществе.
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1 м.
Дмитрий Литаврин
Чо Путин вечно скачет вокруг этого Токаева?! Севером и дальним Востоком лучше бы, наконец, занялся! Они нам ещё за советские города и русских людей не ответили!
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1 м.
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