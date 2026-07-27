«Украина потеряет свои западные территории»: Путин «ответил» президенту Казахстана на предложение о «заморозке» войны

Игорь Кузнецов На Западе услышали слова о том, что Западная Украина не рассматривается Россией на предмет присоединения. Как вариант - "расчленение" Украины по примеру Югославии. При этом за Россией останется Крым, Донбасс и земли Новороссии (в каких-то границах). А остальные области пусть сами решают со своим "независимым" статусом.

НА Нуртаза Абдуллаев Да. Все мое пребывание в этом мире просто не представляемо, вне единого государства, которое развалили с нашим участием. Просто не нахожу слов данной истории...Лично продолжаю жизнь в едином многонациональном сообществе.