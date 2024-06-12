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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Достал, Червенка, Йоси, Фиала, Таварес и Эрик Карлссон – номинанты на приз игроку года от ИИХФ

На награду претендуют вратарь Лукаш Достал («Анахайм», сборная Чехии), защитники Эрик Карлссон («Питтсбург», сборная Швеции) и Роман Йоси («Нэшвилл», сборная Швейцарии), форварды Джон Таварес («Торонто», сборная Канады), Кевин Фиала («Лос-Анджелес», сборная Швейцарии) и Роман Червенка («Рапперсвиль», сборная Чехии).

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