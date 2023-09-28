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Военное обозрение

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Появились кадры удара самолета ВКС РФ ракетой Х-38МЛ по мосту на Куземовском направлении

Появились кадры удара самолета ВКС РФ ракетой Х-38МЛ по мосту на Куземовском направлении

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент поражения российской авиацией при помощи ракеты Х-38мл моста через реку в районе населенного пункта Куземовка.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Давно пора логистику врага уничтожать.  Это же азбука военной науки.
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13 час.

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