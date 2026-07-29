Липчане могут посетить выставку АЗС в Москве

Искусство не может существовать вне контекста своего времени. Сейчас, когда из регионов Центральной России продолжают поступать новости о непростой ситуации с бензином, в Музее архитектуры имени Щусева в Москве открылась выставка «АЗС.
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