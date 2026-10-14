180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве

По данным Сергея Собянина, в сторону Московского региона летели 493 БПЛА.По данным Минобороны РФ, в ночь на 14 октября 902 украинских дрона сбили силы ПВО над регионами страны.
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