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180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве

180 беспилотников уничтожены на подлете к Москве

По данным Сергея Собянина, в сторону Московского региона летели 493 БПЛА.По данным Минобороны РФ, в ночь на 14 октября 902 украинских дрона сбили силы ПВО над регионами страны.

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