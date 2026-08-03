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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вильярреал» купил 36-летнего Гулачи у «РБ Лейпциг» за 2 млн евро. Контракт с вратарем – на 2 года

Петер Гулачи стал игроком « Вильярреала ». Испанский клуб объявил о переходе 36-летнего вратаря из « РБ Лейпциг ».

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