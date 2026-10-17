Стоит мне только представить горку горячих пельменей, от которых поднимается пар, как в голове сразу всплывают зимние вечера, общий стол и неторопливые разговоры.
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