Внесены изменения в схему дорожного движения на перекрестке улиц Обдорской и Уездной

Ознакомиться со схемой можно на официальном портале администрации города. Также «Тюменский транспорт» на днях сообщал, что с понедельника, 15 ноября, у нескольких городских автобусов на маршруте появятся или исчезнут некоторые остановочные пункты.
Ознакомиться со схемой можно на официальном портале администрации города. Также «Тюменский транспорт» на днях сообщал, что с понедельника, 15 ноября, у нескольких городских автобусов на маршруте появятся или исчезнут некоторые остановочные пункты.
Свежие комментарии