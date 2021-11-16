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Внесены изменения в схему дорожного движения на перекрестке улиц Обдорской и Уездной

Внесены изменения в схему дорожного движения на перекрестке улиц Обдорской и Уездной

Ознакомиться со схемой можно на официальном портале администрации города. Также «Тюменский транспорт» на днях сообщал, что с понедельника, 15 ноября, у нескольких городских автобусов на маршруте появятся или исчезнут некоторые остановочные пункты.

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