Экс-военачальник НАТО предложил привлечь ООН для завершения конфликта на Украине

Бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил для урегулирования конфликта на Украине создать демилитаризованную зону, направить туда силы Организации Объединенных Наций (ООН) из Латинской Америки и Африки и отложить на несколько лет принятие Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс.