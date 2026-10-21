Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках контактов с США выступает за возобновление крупномасштабной военной операции против Ирана и призывает Вашингтон «завершить начатое», написала газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
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