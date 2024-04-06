Уровень реки Урал в Оренбурге приблизился к опасной отметке

Мэрия Оренбурга заявила, что уровень реки Урал приблизился к опасной отметке. «По информации муниципального диспетчерского центра, уровень воды на реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке», — отмечается в заявлении.
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