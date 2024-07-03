«Дочечка», — Лолита чуть не разрыдалась, увидев дочь Еву. Певица спасла девочку от трагедии

Лолита Милявская всегда казалась публике очень расслабленной, веселой и стремящейся внедряться в молодежные тренды певицей, которая прекрасно ладит со всеми, не встревает в звездные скандалы и является островком света в шоу-бизнесе.
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