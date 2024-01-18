В Белгороде этническая группировка жестоко избивала мирных жителей славянской внешности. Подражали героям фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте»

16 января приграничная Белгородчина столкнулась с еще одним кошмаром. В сети появились фотографии и видеозаписи группы молодых людей, которая зверски избивала ногами прохожих около гипермаркетов областного центра, в частности гипермаркета «Мега Грин».
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