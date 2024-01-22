Что поможет замаскировать отросшие корни без окрашивания Алёна Юрьева Отросшие корни волос могут стать настоящей проблемой для тех, кто предпочитает поддерживать свой образ с помощью окрашивания или мелирования.
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