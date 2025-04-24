В Орловской области резко выросла кислотность почв, при этом снижается содержание в них гумуса. Об этом заявил заместитель директора ФГБУ «Орёлагрохимрадиология» Тарас Иванеха на «круглом столе» по проблемам использования земель сельхозназначения 22 апреля.