В Орловской области резко выросла кислотность почв, при этом снижается содержание в них гумуса. Об этом заявил заместитель директора ФГБУ «Орёлагрохимрадиология» Тарас Иванеха на «круглом столе» по проблемам использования земель сельхозназначения 22 апреля.
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