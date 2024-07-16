Авария ракеты Falcon 9 заставила NASA пересмотреть график полетов на МКС

Вторая ступень ракеты Falcon 9 во время запуска спутников Starlink 12 июля 2024 года / © SpaceX Ракета Falcon 9 используется для запуска миссий астронавтов NASA на МКС, которые летают на борту космического корабля Crew Dragon (кстати, это единственный полностью сертифицированный космический корабль, который отправляет астронавтов в космос с территории США).