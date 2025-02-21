Тренер Черышев: Новый вызов в таджикском футбольном клубе "Равшан"

Русский тренер Дмитрий Черышев возглавил таджикский футбольный клуб "Равшан" в декабре 2024 года. Он рассказал о вызовах, связанных с формированием команды и адаптацией игроков к новым задачам, акцентируя внимание на тактике и физической подготовке.