Роскачество рассказало, как защитить детей от мошенников

Специалисты Роскачества рассказали, как защитить детей от телефонных и интернет-мошенников. Эксперты рекомендуют родителям настроить родительский контроль, ограничить доступ приложений к персональным данным и заблокировать звонки с неизвестных номеров.
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