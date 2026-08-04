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Роскачество рассказало, как защитить детей от мошенников

Роскачество рассказало, как защитить детей от мошенников

Специалисты Роскачества рассказали, как защитить детей от телефонных и интернет-мошенников. Эксперты рекомендуют родителям настроить родительский контроль, ограничить доступ приложений к персональным данным и заблокировать звонки с неизвестных номеров.

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