Пираты освободили судно, перевозившее оружие для турецкой военной базы в Сомали

Пираты освободили грузовое судно Lutuf под флагом Камеруна, захваченное ими 17 августа. Об этом сообщил портал Garowe.
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